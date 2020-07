Grozeča senca koronavirusa pred nadaljevanjem kolesarske sezone

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je pred dnevi izdala in potrdila protokole za vrnitev na ceste v luči pandemije novega koronavirusa. V njih je zapisano, da bo lahko ob pozitivnih izidih na sars-cov-2 sama odločala o nadaljnji usodi dirk v sodelovanju s strokovnimi skupinami, zdravniki, organizatorji in ostalimi deležniki dirk. Zapletlo pa se je že na dirki po Burgosu, potem ko je bil eden od kolesarjev moštva Israel Start-Up pozitiven na novi koronavirus. Pred drugo etapo so tako nekatera moštva že izrazila zaskrbljenost, ker izraelskega moštva niso odstranili z etapne dirke.

Dodatne skrbi je povzročila odločitev moštva UAE Team Emirates, za katero sicer dirka slovenski kolesar Tadej Pogačar. Ti so zaradi pozitivnega testa zunaj dirke izolirali tri svoje kolesarje, ki so od torka prišli v stik z doslej neimenovano osebo, ki je bila takrat testirana in pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Za zdaj sicer vse deluje v skladu s protokoli Ucija, dirka se nadaljuje, a mnogi že pred nadaljevanjem sezone v svetovni seriji svarijo pred morebitno verižno reakcijo, ki bi lahko prekinila oziroma dokončno odpovedala velika tekmovanja, ki si bodo do sredine novembra sledila z nezadržno hitrostjo.

Državna prvaka Roglič in Pogačar v boj za najvišja mesta

Slovenska javnost v letošnji sezoni največ pričakuje od lani najboljšega kolesarja lestvice Uci Primoža Rogliča(Jumbo-Visma) in Pogačarja, enega najboljših mladih kolesarjev. Pri obeh je bilo že pred prekinitvijo sezone zaradi novega koronavirusa jasno, da bosta nastopila na Dirki po Franciji in tam skušala obogatiti zbirko odličnih izidov zadnjih sezon. Roglič je lani osvojil špansko Vuelto, Pogačar pa je bil tretji. Letos sta med prisilnim koronavirusnim premorom na domačih tleh osvojila naslov državnega prvaka. Roglič je slavil na cestni dirki, Pogačar pa v vožnji na čas.

Zaradi vseh uspehov 21-letnik s Klanca pri Komendi ne velja več za mladega upa, ampak konkurenta za visoka mesta. V Janu Polancu, ki bo njegov pomočnik pri moštvu UAE Team Emirates, in Rogliču pa bo imel dva naravna zaveznika, s katerima bo s slovenskega vidika lažje nadzorovati velika imena na Touru. Med njimi bo v prvi vrsti triumvirat moštva Ineos, ki ga sestavljajo lanski zmagovalec Kolumbijec Egan Bernalter britanska kolesarja Geraint Thomasin Chris Froome. Boj s tako močno ekipo bi moral na papirju biti vsaj Rogličev "nizozemski vlak", ki bo na Tour prav tako pripeljal tri kapetane.

Pred sezono je Rogličevo moštvo okrepil Tom Dumoulinin se pridružil staroselcu Stevenu Kruijswijku. Nizozemci bodo z vsemi tremi skušali zlomiti petletno vladavino Ineosa (prej Sky) na Touru. Favorite gre iskati še v prebujenem Kolumbijcu Nairu Quintani(Arkea Samsic), ki še vedno čaka premierno zmago na Touru. V Franciji tako rekoč ne bo velikega imena, ki bi izpustil tritedenski pekel francoskih cest. Tu so še vedno opevani domačini Julian Alaphilippe(Deceuninck-Quick-Step), Thibaut Pinot(Groupama-FDJ), Romain Bardet(AG2R La Mondiale), španskogovoreči hribolazci Mikel Landa(Bahrain-McLaren), Miguel Angel Lopez(Astana), Rigoberto Uran(EF Pro Cycling) ter vedno nevarna Adam Yates(Mitchelton-Scott) in Richie Porte(Trek-Segafredo). Ne gre pozabiti niti na neuničljivega veterana Alejandra Valverdeja(Movistar).

Najboljši po zmago na Tour, izzivalci želijo izkoristiti priložnost na Giru in Vuelti

Mnogi zvezdniki so skrajšano sezono podredili nastopu na Touru, drugi pa bodo skušali izkoristiti njihovo odsotnost na preostalih tritedenskih dirkah. Na Giru bodo vse oči uprte v mladega zvezdnika Remca Evenepoela(Deceuninck-Quick-Step) in najverjetnejše tri favorite, lanskega zmagovalca Ekvadorca Richarda Carapaza(Ineos), Jakoba Fuglsanga(Astana) in Vincenza Nibalija (Trek Segafredo). Na Vuelti bodo v ospredju bržčas imena, kot so Enric Mas(Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Emanuel Buchmann, Felix Grossschartner(oba Bora-hansgrohe) in drugi, ki bodo skušali izkoristiti utrujenost za zdaj prijavljenih Valverdeja, Kruijswijka, Pinota in še nekaterih, ki bodo prej nastopili na Touru. Roglič svoje lanske zmage prav tako ne bo branil.

Na enodnevnih največjih klasikah bo zanimivo spremljati predvsem, ali bo sloviti Belgijec Philippe Gilbert(Lotto Soudal) uspel dodati edino manjkajočo lovoriko. V dolgi in uspešni karieri je 37-letnik doslej neuspešno lovil zmago na preizkušnji Milano–San Remo. Na tej preizkušnji bo letos nastopil tudi Pogačar, ki bo pred tem skušal mešati štrene favoritom še na Strade Bianche, ki si vse bolj utira pot med najbolj pomembne enodnevne klasike v koledarju. Kasneje bo nastopil bodisi še na kriteriju Dauphine bodisi na klasiki po Lombardiji.

Roglič bo mednarodno sezono začel na dirki po francoskem departmaju Ain in jo nadaljeval na kriteriju Dauphine. Polanc bo do Toura pomagal Pogačarju na italijanskih klasikah. Najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec(Mitchelton-Scott) ima za zdaj predviden le nastop na Touru, kjer bo skušal uloviti kakšno etapno zmago. Matej Mohorič(Bahrain–McLaren) bo letos še peti Slovenec na Touru in bo prav tako lovil etapne zmage, še prej pa bo dirkal s Pogačarjem, Polancem in Rogličem na kriteriju Dauphine.