'Grozil je, da se bo lotil moje družine, če ne izgubim tekme'

Ljubljana, 08. 03. 2026 09.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Panna Udvardy

Madžarska teniška igralka Panna Udvardy je postala žrtev izsiljevanja. "Neznanec mi je grozil, da se bo lotil moje družine, če ne izgubim današnje tekme," je na Instagramu zapisala 27-letna Madžarka.

Kot pravi Panna Udvardy, je neznanec v sporočilu, poslanem na njen zasebni telefon, trdil, da ve, "kje družina stanuje, kakšne avtomobile vozi in ima njihove telefonske številke. K temu je dodal slike njenih družinskih članov in sliko pištole."

Madžarka je grožnje prejela pred četrtfinalom turnirja serije challenger v turški Antalyi, kjer je kasneje izgubila z Ukrajinko Anhelino Kalinino s 6:7 in 5:7. "Res me je bilo groza," je še dodala Udvardy, ki je v Turčiji potem prejela tudi posebno policijsko zaščito.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo hitro so se odzvali na madžarskem veleposlaništvu in prejela sem policijsko zaščito, za katero sem zelo hvaležna. Policija se je zapeljala tudi k mojim staršem in k moji babici. Po tekmi sem turški policiji izsiljevanje prijavila."

Očitno ne gre za osamljen primer. "Sporočili so mi, da so podobne grožnje v zadnjem obdobju prejele tudi druge igralke. Obstaja sum, da se zlorabljajo osebni podatki s strežnika WTA," še pravi Madžarka, ki tudi od združenja igralk WTA zahteva temeljito preiskavo in zaščito športnic. "Tega ne bi smela doživeti nobena igralka. Nesprejemljivo je prejemati grožnje zoper družinske člane in to na zasebni telefon."

V preteklosti je podobne grožnje prejela tudi slovenska teniška igralka Veronika Erjavec. V splošnem pa obstaja sum, da gre za stavniški kriminal in krojenje izidov v prid dobičkom na stavnicah.

