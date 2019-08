Grozljiva nesreča na dirki formule 2 v Belgiji, dirko odpovedali

Več informacij o poškodovanih trenutno ni znanih, na prizorišče so takoj prihitela reševalna vozila, dirko pa so odpovedali. 22-letni francoski dirkač Anthoine Hubertje v Radillonu izgubil nadzor nad dirkalnikom in priletel v ogrado, nato pa ga je odbilo nazaj na stezo, kjer je vanj trčil Ekvadorec Juan Manuel Correa. Hubertov prekriti dirkalnik so s steze skupaj z ostalimi, ki so bili udeleženi v nesrečo, že odpeljali, na družbenih omrežjih so se pojavile celo podobe s krvjo prekritega srebrnega dirkalnika.

Gledalci medtem skupaj s člani ekip čakajo na informacije o zdravstvenem stanju Huberta, Corree in Japonec Marina Sata, ki je bil prav tako udeležen v trčenje.