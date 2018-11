Nemška dirkačica preživela nesrečo, kakršne še niste videli

Na dirki formule 3 za veliko nagrado Macaa je hudo nesrečo doživela 17-letna nemška dirkačica Sophia Flörsch. Njen dirkalnik je zletel s steze in končal izven dirkališča v ograji. Flörschova je sama sporočila, da jo v ponedeljek čaka operacija. V nesreči so se poškodovali še japonski dirkač Šo Cuboi, dva fotografa in varnostnik.

S Sophio Flörsch (levo) in vsemi ostalimi, ki so bili udeleženi v nesreči, je po čudežnem spletu okoliščin vse v najlepšem redu. FOTO: Twitter "Vsi so bili pri zavesti, ko smo jih odpeljali v bolnišnico. So v zdravniških rokah. Nove informacije bomo posredovali takoj, ko jih dobimo," je sporočil organizacijski odbor dirke. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFPje Nemka v bolnišnico prišla v stabilnem stanju, Sophia Flörsch pa je tudi sama prek družbenega omrežja pomirila zaskrbljene navijače. V ponedeljek že operacija

"Vsem bi rada sporočila, da sem dobro, jutri zjutraj me čaka operacija. Hvala vsem za sporočila podpore. Kmalu se oglasim,"je objavila Flörscheva. Na dirkališču v Macau so v zadnjih letih umrli vsaj trije dirkači. Lani je življenje ob trku izgubil Britanec Daniel Hegarty, leta 2012 pa Portugalec Luis Carreirain Phillip Yauiz Hongkonga.