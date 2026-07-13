Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Grozovita nesreča v Brnu pokazala najtemnejšo možno stran dirke

Brno, 13. 07. 2026 14.55 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.S.
Brno nesreča

Prav v času radikalnih sprememb na startih dirk prvenstva motoGP se je na startu dirke Alpe-Adria v Brnu zgodila ena najbolj tragičnih nesreč v sodobnem motor-športu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Starti so najnevarnejša faza dirk, z veliko gnečo, različnimi hitrostmi in veliko možnostmi, da gre kaj narobe. A nesreča v Brnu je z dobesedno eksplozijo motociklov v srhljivem trku pokazala najtemnejšo možno stran dirke. Okvara motocikla Philippa Steinmayerja, ki je obtičal na mestu v prvi startni vrsti, je povzročila nalet Adriana Rusa z vrtoglavo hitrostjo iz zadnje startne vrste.  

Na krivca je, skupaj z razmišljanjem ali bi bilo mogoče to preprečiti, nemogoče pokazati. Na videz je organizator pretiraval ko je na start skupaj stlačil 47 dirkačev dveh razredov in tako povzročil skoraj 150 metrov razdalje med prvo in zadnjo startno vrsto. To je povzročilo velikansko hitrost naleta. A steza v Brnu ima homologacijo za start 50 motociklov, tako da je bilo vse po pravilih.  

Rumene zastave so zavihrale v hipu, ko je Philipp dvignil roko, tako da očitki varnostnikom ob stezi odpadejo, a v žaru adrenalina in gneče na startu Adrian tega očitno ni videl. Tu se pojavi drug očitek, da meja 120% zaostanka za najhitrejšim za uvrstitev na dirko, omogoča prevelike razlike v kvaliteti dirkačev in njihovimi izkušnjami. A kvalifikacijski čas ni vedno (npr. v primeru padca) pokazatelj razmerij moči na dirki, obenem pa je eden od smislov prvenstva Alpe-Adria prav v tem, da ne gre za strogo profesionalno tekmovanje.  

Preberi še Tragična nesreča v Brnu terjala življenji dveh dirkačev

Prvenstvo motoGP je za varnejše starte prepovedalo uporabo sistema za zniževanje sprednjega dela motocikla, ki jih na prvenstvu AA seveda nimajo, obenem pa prav ta dirkaški konec tedna povečalo razdalje med dirkači in vrstami na staru. A to je zaradi večje varnosti v prvem zavoju, da je manjša gneča in možnost da pride do zapleta in nesreče. V primeru tragedije v Brnu bi večje razdalje med startnimi vrstami povzročile le še večjo naletno hitrost.  

Prihodnost bo pokazala, ali bo na primer prišlo do sprememb in morda pri takšni količini dirkačev starta v dveh "valovih", ampak motošport nikoli ne bo mogel biti povsem varen in to je eden od čarov pa tudi prekletstev le-tega.

avtomobilizem brno nesreča

Italijanski zvezdnik Sinner ponovno kronan na sveti travi

24ur.com Tragična nesreča v Brnu terjala življenji dveh dirkačev
24ur.com Deset najbolj tragičnih prometnih nesreč v zgodovini Slovenije
24ur.com Strašljiv nalet, ki se je na srečo končal 'le' z dvema zlomoma in izpahom
24ur.com VN Katalonije: dirka, ki je ni bilo moč uživati, ampak zgolj preživeti
24ur.com Še ena nesreča s smrtnim izidom
24ur.com Najhujše letalske nesreče v Sloveniji
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Inhumed
13. 07. 2026 15.32
A pa je nujno, da povsod tlačite AI fotke, ki so povrhu še slabe?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
vizita
Portal
3 kilograme v 4 dneh? Dieta, ki vključuje najbolj zdrav obrok na svetu, očisti črevesje in pospeši prebavo
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
cekin
Portal
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
moskisvet
Portal
Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804