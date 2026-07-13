Grozovita nesreča v Brnu pokazala najtemnejšo možno stran dirke

Starti so najnevarnejša faza dirk, z veliko gnečo, različnimi hitrostmi in veliko možnostmi, da gre kaj narobe. A nesreča v Brnu je z dobesedno eksplozijo motociklov v srhljivem trku pokazala najtemnejšo možno stran dirke. Okvara motocikla Philippa Steinmayerja, ki je obtičal na mestu v prvi startni vrsti, je povzročila nalet Adriana Rusa z vrtoglavo hitrostjo iz zadnje startne vrste.
Na krivca je, skupaj z razmišljanjem ali bi bilo mogoče to preprečiti, nemogoče pokazati. Na videz je organizator pretiraval ko je na start skupaj stlačil 47 dirkačev dveh razredov in tako povzročil skoraj 150 metrov razdalje med prvo in zadnjo startno vrsto. To je povzročilo velikansko hitrost naleta. A steza v Brnu ima homologacijo za start 50 motociklov, tako da je bilo vse po pravilih.
Rumene zastave so zavihrale v hipu, ko je Philipp dvignil roko, tako da očitki varnostnikom ob stezi odpadejo, a v žaru adrenalina in gneče na startu Adrian tega očitno ni videl. Tu se pojavi drug očitek, da meja 120% zaostanka za najhitrejšim za uvrstitev na dirko, omogoča prevelike razlike v kvaliteti dirkačev in njihovimi izkušnjami. A kvalifikacijski čas ni vedno (npr. v primeru padca) pokazatelj razmerij moči na dirki, obenem pa je eden od smislov prvenstva Alpe-Adria prav v tem, da ne gre za strogo profesionalno tekmovanje.
Prvenstvo motoGP je za varnejše starte prepovedalo uporabo sistema za zniževanje sprednjega dela motocikla, ki jih na prvenstvu AA seveda nimajo, obenem pa prav ta dirkaški konec tedna povečalo razdalje med dirkači in vrstami na staru. A to je zaradi večje varnosti v prvem zavoju, da je manjša gneča in možnost da pride do zapleta in nesreče. V primeru tragedije v Brnu bi večje razdalje med startnimi vrstami povzročile le še večjo naletno hitrost.
Prihodnost bo pokazala, ali bo na primer prišlo do sprememb in morda pri takšni količini dirkačev starta v dveh "valovih", ampak motošport nikoli ne bo mogel biti povsem varen in to je eden od čarov pa tudi prekletstev le-tega.
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