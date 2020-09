'Gruppeto': boj za preživetje, v katerem je rivalstvo s ciljnih ravnin pozabljeno

Kolesarje na dirki po Franciji v ponedeljek čaka dan premora, nato pa sledijo gorske etape v Alpah. Raj za tiste, ki želijo višje v skupnem seštevku, in pekel za vse ostale. Predvsem šprinterje, katerih glavni cilj bo preživetje. Tiste, ki jim bo to uspelo, pa čaka mikavna nagrada – eden najprestižnejših ciljev v celotni sezoni, kot je sklepno etapo Toura na Elizejskih poljanah označil Luka Mezgec.

"Gruppeto" ali avtobus v kolesarskem žargonu pomeni večjo skupino, ki kolesari na repu dirke, za glavnino.

Množica v vasici Culoz pod vznožjem Grand Colombiera je počasi zapuščala svoja mesta, glavnino s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem pa je do konca etape ločilo še približno devet kilometrov, ko je 51-članski "gruppeto" z 18-minutnim zaostankom šele začel sklepni vzpon nedeljske preizkušnje. V njem so se znašla številna zveneča kolesarska imena. Julian Alaphilippe, Peter Sagan in tudi naš najboljši sprinterLuka Mezgec, ki se, tako kot vsi ostali njegovi konkurenti, na najtežjih vzponih bori, da ga ne bi ujela časovna zapora. Na koncu so etapo od zadnje skupine, ki je začela 17-kilometrski vzpon na Grand Colombier, preživeli prav vsi, ki pa so bili kljub več kot polurnem zaostanku vidno zadovoljni. Uspel jim je nov korak na poti do Pariza. Priti tja je že samo po sebi uspeh in predvsem za šprinterje prav posebna nagrada. "Zmaga na Elizejskih poljanah je ena najbolj zaželenih, ki jih lahko šprinter doseže," nam je še pred začetkom nedeljske etape povedal Mezgec. Kolesarji se v tako številčno skupino povezujejo, ker za dokončanje etap nimajo neomejenega časa. Če so prepočasni, jim grozi, da jih ujame časovna zapora, poznana tudi kot metla. Če jih, so najverjetneje – obstaja namreč nekaj izjem – izključeni z dirke. Zato se na najtežjih vzponih med šprinterji, ki so v ravninskih etapah sicer ogorčeni tekmeci, vzpostavi prava koalicija.

icon-expand "Gruppeto" na eni od etap na letošnji dirki po Franciji FOTO: Twitter

Za izjemo pri časovni zapori se organizatorji dirke lahko odločijo, če zunaj določenega časa konča večja skupina kolesarjev ali če si kolesar prevelik zaostanek pridela zaradi poškodbe.

"Med nami ni nobenih zamer, to je šport. V šprintu si brezkompromisen, ko pa gre počasi, smo vsi prijatelji," je pojasnil 32-letnik iz Kranja, ki si bo prihodnjo nedeljo želel nadgraditi odlično drugo mesto iz sobotne etape s ciljem v Lyonu. A pred tem bo moral opraviti še s tremi alpskimi gorskimi etapami, ko mu bo pomoč ostalih "sotrpinov" prišla še kako prav. Tega se dobro zavedajo ostali izkušeni šprinterji. 38-letniAndre Greipel, ki vozi za Israel Start-Up Nation, je za nemške medije dejal: "Mentalno so gorske etape bolj sproščene od sprinterskih, fizično pa so bistveno napornejše. Pomembno je, da si med seboj pomagamo, vedno ima nekdo dober in nekdo slab dan."Kako naporno je, ko te kot šprinterja v gorah doleti slab dan, se je za VeloNews pred časom spominjal Thor Hushvod. "Ko tvoje telo ne deluje, tako kot si želiš, je lahko uničujoče. Imel sem dneve, ko sem na klancu preprosto jokal," je bil iskren zmagovalec desetih etap na dirki po Franciji. Po izjavah sodeč, pa se za počutje Luke Mezgeca v najtežjih dneh letošnje izvedbe Toura ni treba bati. Kolesar Michelton-Scotta je zaključil, da se je do zdaj počutil odlično in da se mu še ni bilo treba boriti za preživetje, na ta račun pa je prihranil nekaj zlata vredne energije. Mezgec je sicer v nedeljo za zmagovalcem Pogačarjem zaostal za 37 minut in 26 sekund. Sagan je lani med vzpenjanjem na 2115 metrov visoki prelaz Tourmalet celo podpisal svojo avtobiografijo, ki jo je na dirko prinesel eden od navijačev:

