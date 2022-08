Guček ob srebru zrušil 42 let star slovenski rekord

Slovenski atlet Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju osvojil srebrno kolajno v teku na 400 metrov z ovirami. Ob tem pa je s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja (49,11) in se kot prvi Slovenec spustil pod mejo 49 sekund. V tej disciplini je zlato osvojil Turek Ismail Nezir s časom 48,84 sekunde, tretji pa je bil Jamajčan Roshawn Clarke z 49,62.

Celjan Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu v atletiki do 20 let postal svetovni podprvak v teku na 400 metrov z ovirami. Guček je tekel na prvi progi, a kljub temu na mokri stezi uprizoril izjemen finalni tek.