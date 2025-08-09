Guček: V Tokiu želim teči pod 48 sekundami

Za Maticom Ianom Gučkom je bil na nizkih ovirah Patrik Domotor, ki je izenačil slovaški rekord z 48,94, tretji pa Joshua Abuaku iz Nemčije z 49,02. "Želel sem si zmage, saj sem imel daleč najboljši prijavljeni izid. To sem skušal na tekmi tudi dokazati. Na nekaj ovirah sem malo preveč skočil prek njih in izgubil nekaj časa. Tekmo pa sem sicer opravil zelo tekoče, kar kaže doseženi čas, ki je zelo dober. Vem, kje imam še rezerve, na svetovnem prvenstvu v Tokiu septembra pa si želim teči pod 45 sekundami," je, kot poroča STA, napovedal Guček.
Enaindvajsetletni član celjskega Kladivarja je v norveškem Bergnu 19. julija na evropskem prvenstvu za mlajše člane osvojil bronasto medaljo, ko je s časom 48,34 sekunde izenačil svoj prejšnji članski slovenski rekord. Tega je dosegel 10. junija lani v Rimu, kjer je tekel v finalu EP.
"Vesel sem, da sem v zelo dobri formi. Ta čas nimam v načrtu tekme pred SP. Junija tudi nisem tekmoval, sicer zaradi poškodbe, a sem si spočil telo in mi gre sedaj zelo dobro, pa tudi na EP do 23 let sem osvojil medaljo z dobrim časom. Tako da bom podobno naredil pred SP, da se čim bolje spočijem. Če je bil tak način uspešen za EP, potem bo tudi za SP," je dodal Guček.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.