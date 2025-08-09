Guček: V Tokiu želim teči pod 48 sekundami

Matic Ian Guček je na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem s časom 48,25 sekunde postavil slovenski rekord in zmagal na 400 m z ovirami.

Za Maticom Ianom Gučkom je bil na nizkih ovirah Patrik Domotor, ki je izenačil slovaški rekord z 48,94, tretji pa Joshua Abuaku iz Nemčije z 49,02. "Želel sem si zmage, saj sem imel daleč najboljši prijavljeni izid. To sem skušal na tekmi tudi dokazati. Na nekaj ovirah sem malo preveč skočil prek njih in izgubil nekaj časa. Tekmo pa sem sicer opravil zelo tekoče, kar kaže doseženi čas, ki je zelo dober. Vem, kje imam še rezerve, na svetovnem prvenstvu v Tokiu septembra pa si želim teči pod 45 sekundami," je, kot poroča STA, napovedal Guček.

Matic Ian Guček FOTO: Atletska zveza Slovenije icon-expand

Enaindvajsetletni član celjskega Kladivarja je v norveškem Bergnu 19. julija na evropskem prvenstvu za mlajše člane osvojil bronasto medaljo, ko je s časom 48,34 sekunde izenačil svoj prejšnji članski slovenski rekord. Tega je dosegel 10. junija lani v Rimu, kjer je tekel v finalu EP.