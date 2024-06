Guček z državnim rekordom v finalu, Horvatova s petim časom v polfinalu

Nekdanji mladinski svetovni podprvak iz celjskega Kladivarja je tekel v najhitrejši skupini, prvi trije so bili tudi skupno najboljši polfinalisti. Pred Gučkom sta bila le Italijan Alessandro Sibilio ( 48,07) in Turek Berke Akcam (48,14).

"Zelo dober tek mi je uspel, čeprav nisem bil na idealni stezi, tekel sem na osmi. Imel sem hitrega tekmeca ob sebi. Ko me je dohitel na sedmi, osmi oviri, sem vedel, da bom dosegel zelo dober čas, če mu bom lahko sledil. Ko je bil ob meni sem začutil, da lahko tečem z njim in sem izkoristil priložnost za zelo dober čas," je bil zadovoljen Guček.

To so bili edini trije slovenski nastopi dneva na EP. Kot zadnji od Slovencev je bil v startnih blokih 20-letni Guček , ki je za tri stotinke izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord (48,37). Tekel ga je v Ostravi 28. maja letos. Tedaj je zadel že prvo oviro, prek zadnje pa je skoraj padel. Tokrat je imel tehnično veliko bolj čist tek.

Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej je bila s 56,34 m in izidom sezone deveta v skupini A in ne bo nastopila v torkovem finalu. Najboljša dvanajsterica finalistk je bila znana po skupini B, po kateri je Ratejeva zasedla končno 16. mesto.

Prvi favorit, olimpijski zmagovalec, trikratni svetovni prvak in svetovni rekorder Karsten Warholm je imel šele osmi čas. V finale se je uvrstil z zmago v prvi skupini (48,75). Norvežan bo skušal še tretjič v nizu osvojiti evropski naslov.

"V prvem krogu EP sem bil prost. Ta privilegij sem si priboril z zelo dobrimi teki v tej sezoni, to je bila zame tudi neke vrste nagrada. Obenem sem si seveda prihranil nekaj moči. S trenerjem Mirom Kocuvanom starejšim morava še doreči taktiko za finale. A treba bo iti na polno od starta do cilja, če zdržiš, zdržiš, sicer pa več sreče prihodnjič," je še povedal Guček.

Slovenska tekačica Horvat je v zadnji skupini na dva stadionska kroga hitro začela in povedla po prvih 200 metrih. A sta jo tik pred začetkom zadnjega kroga prehiteli dve tekmovalki, nato pa je padla na četrto mesto in bila še zaprta v skupini. Četrta je bila še 200 m pred ciljem, v zaključku pa ji ni uspelo prehiteti Španke Daniele Garcie za tretje mesto in neposredno uvrstitev v polfinale.

"Moj cilj je bil, da čim bolj ustavim tempo in prihranim moči za naslednja dva kroga. Sotekmovalke pa so se odločile, da bodo ritem 'navile' in sem jim morala slediti. Na koncu sem skušala priti na tretje mesto, a se je Španka vrgla v cilj in me presenetila. A pomembno je, da sem prišla v polfinale," je nastop strnila Horvat.

Dvainštiridesetletna Ratej je tekmovala v prvi kvalifikacijski skupini. S petim mestom na prejšnjem EP leta 2022 v Nemčiji je dosegla svojo najboljšo uvrstitev na velikih tekmovanjih. V Münchnu je dosegla tretji slovenski izid prvenstva za srebrom Kristjana Čeha in bronom Tine Šutej.

Kvalifikacije je Ratej začela s 54,47 m in bila osma med 15 tekmovalkami skupine. Po 56,34 m je bila v drugi seriji znova osma. Po zadnjem poskusu so ji namerili najkrajšo daljavo, 52,10 m, v nadaljevanju pa je izgubila še eno mesto ter po drugi skupini končala na 16. mestu. Samodejna kvalifikacijska norma za finale je bila 60,50 m, na koncu je bil za finale dovolj izid 57,71 m.

"Cilj je bil 58 m v kvalifikacijah, kar bi me gotovo peljalo v finale. Današnja tekma je bila moja prva v sezoni res prava tekmovalna, čutila sem, da so se stvari postavile na pravo mesto. Manjka mi tekem, konec novembra sem imela operacija kolena in sem dva meseca pozneje začela s treningom, kot bi sicer. Lovim neke mete, ampak to ni to, kar sem si želela pred operacijo. Sedaj bom šla v boj za nastop na OI, ampak moram za to povečati svoje daljave na prek 68 m, drugače nimam v Parizu, kaj iskati," je povedala Ratej.

* Izidi:

* kvalifikacije s slovensko udeležbo:

* moški:

- 400 m ovire, polfinale:

1. Alessandro Sibilio (Ita) 48,07

2. Berke Akcam (Tur) 48,14

3. Matic Ian Guček (Slo) 48,34, slovenski rekord

* ženske:

- 400 m, prvi krog:

1. Majtie Kolberg (Nem) 2:00,23

2. Gabriela Gajanova (Slk) 2:00,31

3. Anna Wielgosz (Pol) 2:00,50

...

5. Anita Horvat (Slo) 2:00,73

- kopje:

1. Marie-Therese Obst (Nor) 61,45

2. Maria Andrejczyk (Pol) 60,61

3. Adriana Vilagoš (Srb) 60,57

..

16. Martina Ratej (Slo) 56,34