Guček zrušil slovenski rekord in se uvrstil v finale EP

"Moj cilj je bil, da pridem v finale po mestih, torej v cilj skupine na prvih dveh mestih z velikim Q. Vemo, da to pomeni boljšo, notranjo progo v finalu. Izognil sem se slabšima, zunanjima," je pojasnil.

Kot tretji na evropski lestvici je eden izmed favoritov za medalje, dosegel je tudi tretji čas polfinala. Pred njegovo tretjo in zadnjo skupino je bilo po času za finale dovolj 48,47, dosedanji državni rekord Gučka, ki ga je tekel letos, pa je bil 48,16.

"Moj cilj je medalja, to sem napovedal že pred odhodom na EP. Prišel sem zelo dobro pripravljen. Po državnem prvenstvu sem imel težave z ahilovo tetivo, ampak smo z ekipo to pozdravili. Pred odhodom v Birmingham sem imel nekaj tednov zelo dobrega treninga. To se je danes pokazalo. Do ciljne črte sem tekel skupaj s svetovnim rekorderjem in optimistično ter samozavestno zrem v petkov finale," je bil izmučen, a tudi vesel 22-letni Guček.

Član celjskega Kladivarja je tekel v zadnji polfinalni skupini, kot tudi prvi favorit, trikratni svetovni prvak na tej razdalji, svetovni rekorder in nekdanji olimpijski zmagovalec, Norvežan Karsten Warholm. Ta bo čez dva dni lovil četrti evropski naslov na nizkih ovirah, a je bil med tekom Guček ves čas skoraj poravnan z njim.

"Vemo, da bi lahko Warholm tekel tudi okrog 46 sekund. Pričakoval sem, da bo šel po 200 m mimo mene. A je gotovo vedel, da bo prišel v finale, če me prehiti. Mislim, da je gledal name in ne na čas. Dober občutek je, da sem bil ob njem, daje mi tudi samozavest, da sem sposoben še več. Že kar dolgo lovim čas pod 48 sekundami, mora se le še sestaviti dan s pravimi pogoji in dobro dnevno formo," je ocenil Guček.

Lina Hribar je v svojem prvem članskem nastopu na velikih tekmah na 200 m izpadla v prvem krogu kvalifikacij kot 20. s 23,74 sekunde. Dvajsetletnica je pred tem tekla v prvi skupini in v njej končala na zadnjem mestu, skupno pa je prehitela dve tekmovalki.

"Vesela sem, da je nastop za mano. Nisem zadovoljna s časom, ampak to je moja prva velika tekma med članicami. Nisem si želela dati prevelikega pritiska, želela sem le uživati in videti, kako vse poteka na tako visoki ravni. Bila sem fascinirana. Vse je veliko drugače kot na mlajših kategorijah."

Po tekmi je bila kar precej izmučena in je tudi bruhala. "Veter je pihal v prsi in pogoji niso bili ugodni za osebni rekord. Od maja sem tekla praktično vsak vikend, ko sem lovila udeležbo na EP prek mednarodne letvice. Vesela sem, da mi je uspelo priti na EP in bom imela za naslednje tekme večje želje in tudi več možnosti za uspešnejši nastop," je dodala Hribar.

V drugi skupini je bila na startni listi tudi njena klubska kolegica iz ljubljanskega Žaka Zala Istenič. Najhitrejša Slovenka je morala odpovedati nastop zaradi poškodbe.

Tretji dan EP sta bila to edina slovenska nastopa, štirje pa bodo na stadionu Alexander v četrtek, ko bo Kristjan Čeh v finalu meta diska branil evropski naslov. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič.

V dopoldanskih kvalifikacijah bosta ob 11.55 v skoku v višino začeli debitantka Ela Velepec in Lia Apostolovski. Ta je pred dvema letoma v škotskem Glasgowu osvojila bron na dvoranskem svetovnem prvenstvu.