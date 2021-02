Gudme še drugič zapored pretrd oreh za Trebanjce

Trebanjski rokometaši so v manj kot 24 urah doživeli še drugi poraz proti tekmecem iz danskega Gudmeja. Po torkovem izenačenem obračunu in tesnem porazu so bili na današnjem dvoboju v Stožicah v povsem podrejenem položaju, po šestem porazu v nizu pa so zapravili možnosti za preboj v izločilne boje.