Hačanov prvi polfinalist, v ženski konkurenci med štiri že Ribakina

Dvoboj je bil do izida 7:6 (5), 2:3 zelo izenačen. Sebastian Korda se je vrnil po zaostanku z 2:5, Karen Hačanov pa je prvi niz dobil po boljši igri v ključnih trenutkih podaljšane igre. Nato je sredi drugega niza Korda zahteval zdravniški odmor zaradi težav z zapestjem.

"Zagotovo sem vesel dveh zaporednih polfinalnih nastopov na grand slamih, seveda pa si ne želiš na tak način končati dvoboja," je uvodoma priznal 26-letni Rus. "Do poškodbe je bil dvoboj zelo izenačen in napet. Zelo sem zadovoljen z ravnjo tenisa, tukaj se dobro počutim, odlično tekmujem in komaj čakam na prvi polfinale v Avstraliji," je dodal zmagovalec mastersa v Parizu iz leta 2018.

Od takrat je imel kar nekaj težav s konstantnostjo in igranjem na najvišji ravni. "Moral sem se na novo izumiti. Vedno verjamem vase, četudi imam veliko nihanj. Ko dosežeš velik rezultat, postaneš samozavesten, in prav ta občutek je po polfinalu na OP ZDA še močnejši. Želim napredovati kot teniški igralec in človek," je zaključil Hačanov.

V polfinalu se bo pomeril z boljšim iz obračuna med Grkom Stefanosom Cicipasom in Čehom Jirijem Lehečko.