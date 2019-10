Hadalin kritičen do sprememb Fisa: Na kožo so pisane smukačem

Skupaj s tretjim veleslalomistom sveta Žanom Kranjcemv novi sezoni želi Štefan Hadalin tekmovati na vseh devetih veleslalomih in dvanajstih slalomih, tudi na finalu sezone marca v Cortini d'Ampezzo. Dodatno bo imel še tri kombinacije, v Bormiu in Hinterstoderju s superveleslalomom, v Wengnu pa s smukom. Za alpsko kombinacijo so v veljavo stopila nova pravila.

"Zelo nasprotujem tem spremembam. Na žalost takšne spremembe sprejemajo ljudje, ki mene ničesar ne vprašajo. Najprej bo hitra disciplina, potem bo pa start slaloma po rezultatih hitre discipline. Tisti ki bo prvi v smuku, bo prvi vozil slalom, kar pomeni dvojno prednost za smukače. To pomeni, da so takšne hibride, kot sem jaz in meni podobni, lepo gladko malo peljali žejne čez vode," je bil jezen Hadalin.

'Če bi Hirscher še smučal, to pravilo ne bi bilo sprejeto'

"Nikogar ničesar ne vprašajo, ampak če bi Marcel Hirscher še smučal in bi še smučal kombinacijo, to pravilo ne bi bilo sprejeto," je prepričan Hadalin, ki je februarja v Areju osvojil kombinacijsko srebro. "Najbolj žalostno je to, ker je bilo to pravilo sprejeto samo na podlagi treh nepolitih tekem v zadnjih štirih letih, in sicer na zadnjih treh svetovnih prvenstvih v Beaver Creeku, St. Moritzu in Areju. Očitno smo bili napačni ljudje na stopničkah," dodaja Hadalin, ki pa je kljub novim pravilom v njegovi kombinaciji zelo optimistično razpoložen.

"Logična posledica takšne sezone, kot sem jo imel, je, da so cilji višji. Nočem pa si postavljati previsokih ali nerealnih, ampak postopoma z majhnimi koraki naprej," ostaja realen Vrhničan. "Največji napredek sem v pripravljalnem obdobju opazil zagotovo v kondicijski pripravi. Sem bil tudi relativno brez bolečin na treningu, potem ko so mi v minuli sezoni težave delale bolečine zaradi vnetja pokostnice. Zdaj vem, kako te težave odpraviti, če se bodo znova pojavile," je pred novo sezono dejal 24-letni smučar.

Kondicijski trener, ki sodeluje tudi s Štuhčevo

"Največji korak naprej sem naredil v vzdržljivosti v moči, kar je pomembno za tiste zadnje odseke prog v veleslalomu,"si Hadalin želi preboja tudi v veleslalomu, v katerem zadnja sezona ni bila najboljša, startal pa bo v spodnjem delu nastopajočih. Kondicijskega trenerja si po novem deli z dvakratno svetovno smukaško prvakinjo Ilko Štuhec, s katero sta imela tudi nekaj zabavnih skupnih treningov.

Do odločitve Mednarodne smučarske zveze (Fis) je kritičen tudi glavni trener moške ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant.

'Čudna kombinacija'

"Fis uvaja novost, ki meni ni povsem jasna. Hočejo, da je prva disciplina v kombinaciji hitra disciplina, potem pa, da se v drugi disciplini, slalomu, starta po vrstnem redu, kot so ga osvojili v prvi disciplini. Tukaj je Fis šel v eno zelo čudno kombinacijo. O tem so začeli razmišljati zato, ker v zadnjih štirih letih preparacija snega niti na enem kombinacijskem slalomu ni bila pripravljena, kot bi se spodobilo za velike tekme," je prepričan Bergant.

Hadalin bo v kombinacijskem smuku kot tretji najboljši kombinatorec pretekle sezone lahko izbiral startno številko od 1 do 19.

"Vzeli bomo številko sedem. Tekmovati s številko 7 ali 70 sta dva različna športa," meni Bergant.