Haddad Maia po treh urah in 51 minutah spisala zgodovino

Beatriz Haddad Maia je nadoknadila zaostanek niza z 0:3 in postala prva brazilska teniška igralka v četrtfinalu turnirja za grand slam po 55 letih. Med osem najboljših so se prebili tudi Tunizijka Ons Jabeur, Američanka Coco Gauff, Norvežan Casper Ruud in Danec Holger Rune.

27-letna Brazilka je premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:7, 6:3 in 7:5. Dvoboj je trajal tri ure in 51 minut, kar je tretji najdaljši dvoboj v zgodovini ženskega turnirja v Roland Garrosu. Rekord držita Francozinji Virginie Buisson in Noelle van Lottum, ki sta leta 1995 igrali še 16 minut dlje. Beatriz Haddad Maia se bo v četrtfinalu pomerila s Tunizijko Ons Jabeur, ki je za zmago proti Američanki Bernardi Peri (6:3, 6:1) potrebovala le uro in tri minute. Suvereno se je danes v četrtfinale prebila tudi 19-letna Coco Gauff iz ZDA, ki je bila boljša od Slovakinje Ane Karoline Schmiedlove s 7:5, 6:2 in se bo zdaj srečala z Igo Swiatek, ki je po predaji zaradi poškodbe premagala Lesio Curenko. Preostala dva četrtfinalna para sta Karolina Muchova - Anastazija Pavljučenkova in Jelina Svitolina - Arina Sabalenka. Pri moških sta v četrtfinale napredovala lanski finalist Casper Ruud in Holger Rune, zadnja dva pa bosta znana danes zvečer po dvobojih Alexander Zverev - Grigor Dimitrov ter Tomas Martin Etcheverry - Yoshihito Nishioka. Casper Ruud je bil boljši od Čilenca Nicolasa Jarryja s 7:6, 7:5, 7:5, Holger Rune pa je po več kot štirih urah igre strl odpor Argentinca Francisca Cerundola (7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6). Že v nedeljo sta bila znana prva dva para četrtfinala: Carlos Alcaraz - Stefanos Cicipas in Novak Đoković - Karen Hačanov. Izidi osmine finala teniškega odprtega prvenstva Francije (47,6 milijona evrov): - moški: Casper Ruud (Nor/4) - Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (3), 7:5, 7:5; Holger Rune (Dan/6) - Francisco Cerundolo (Arg/23) 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (7); - ženske: Beatriz Haddad Maia (Bra/14) - Sara Sorribes (Špa) 6:7 (3), 6:3, 7:5; Ons Jabeur (Tun/7) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 6:1; Coco Gauff (ZDA/6) - Ana Karolina Schmiedlova (Slk) 7:5, 6:2; Iga Swiatek (Pol/1) - Lesia Curenko (Ukr) 5:1, predaja;