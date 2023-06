Haddad Maia prva Brazilka v polfinalu grand slama po 1968

Haddad Maia, ki do današnje zmage nikoli ni presegla drugega kroga turnirjev za grand slam, je po tekmi o nasprotnici govorila z izbranimi besedami. "Je odlična oseba, tako na, kot tudi izven terena. Proti njej ni lahko igrati, moraš biti potrpežljiv, vendar sem verjela v svoje telo in poskušala ohraniti svoj ritem." Haddad Maia je obenem postala tudi prva Brazilka v zgodovini polfinalov Roland Garrosa, nad čimer je bila po obračunu vidno navdušena. "Vsi smo delali zelo dolgo, da smo tu, kjer smo. Rada bi se zahvalila vsem, ki so me danes prišli podpreti, predvsem Brazilcem."