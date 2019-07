Halepova gladko v polfinale Wimbledona, Williamsova znova potrebovala tri nize

Simona Halep dvoboja z nepostavljeno Kitajko, ki je na poti do četrtfinala izločila Danko Caroline Wozniacki, ni najbolje začela. Žangova je namreč z brejkom prednosti povedla s 4:1 in imela šesti igri kar štiri žogice za odvzem servisa, s čimer bi povedla s 5:1. Halepova je imela drugačno računico in izid poravnala na 4:4. Do podaljšane igre sta obe uspešno zadržali začetni udarec, odločilno igro prvega niza pa je bolje pričela Halepova in povedla s 4:2. Prednost je uspešno zadržala in se razveselila vodstva z 1:0 v nizih. V drugem je Žangova po izenačenju na 1:1 povsem popustila, Halepova pa se je s petimi zaporednimi igrami uvrstila v polfinale Wimbledona. To je sicer drugi finale za Romunko na sveti travi po letu 2014.

V polfinale Wimbledona, že dvanajsti v karieri, pa se je uvrstila tudi Američanka Serena Williams. Ta je na obračunu z Alison Riske, ki je v osmini finala izločila prvo igralko sveta Ashleigh Barty, tako kot na dvoboju s slovensko predstavnico Kajo Juvan potrebovala tri nize (6:4, 4:6, 6:3). Riskejeva je dobila drugi niz z izidom 6:4, nato pa v ključni, osmi igri tretjega niza pri brejk žogice storila dvojno napako. Darilo je Serena znala izkoristiti in tako kot proti Juvanovi suvereno odservirala za mesto v polfinale. To bo zanjo še 12. polfinale Wimbledona v karieri poklicne teniške igralke.

Wimbledon, ženske, četrtfinale:

Serena Williams (ZDA/11) - Alison Riske (ZDA)6:4, 4:6, 6:3

Barbora Strycova (Češ) - Johanna Konta (VB/19)

Elina Svitolina (Ukr/8) - Karolina Muchova (Češ)

Simona Halep (Rom/7)- Šuaj Ženg (Kit) 7:6 (4), 6:1