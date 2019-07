Halepova v slabi uri povsem razbila Williamsovo in osvojila Wimbledon

Simona Halep je obračun odlično začela in že v uvodni igri odvzela servis Williamsovi. Brejk je brez izgubljene točke potrdila in povedla z 2:0. Tudi v drugem poskusu Sereni Williams ni uspelo dobiti začetnega udarca in po osmih minutah je na semaforju osrednjega igrišča pisalo že 3:0 v koristi Halepove. Romunka je znova potrdila brejk in na presenečenje polnega osrednjega igrišča povedla s 4:0. Ob visokem zaostanku pa se je Williamsova v peti igri le zbrala in se vpisala na semafor. Čeprav je Američanka malce dvignila raven igre, pa to ni bilo dovolj, da bi odvzela servis Romunki, ki se je po vsega 26 minutah razveselila vodstva z 1:0 v nizih (6:2).

V drugi niz je Američanka le vstopila bolje kot v prvega in zadržala servis v uvodnih dveh igrah, toda Halepove na njen začetni udarec ni mogla raniti. V očitno neravno najboljši dnevni formi je še naprej počela precej netipičnih napak, kar je Romunka znala izkoristiti in prva povedla z brjekom v peti igri (3:2). Brejk je Romunka nato brez večjih težav potrdila in povedla s 4:2. Tudi v naslednji igri Sereni ni steklo. Halepova je izkoristila nekaj nevsiljenih napak Američanke in povedla z velikansko prednostjo 5:2. Delo je brez izgubljene točke dokončala na svoj začetni udarec in v vsega 57 minutah slavil s končnih 6:2 in 6:2.

Williamsova je v Wimbledonu sicer lovila svoj 24. grand slam, s čimer bi se na vrhu večne lestvice izenačila z legendarno Avstralko Margaret Court. Williamsova po porazu ostaja pri sedmih osvojenih Wimbledonih, pred njo sta na sveti travi le Martina Navratilova z devetimi in Serenina rojakinja Helen Wills Moody z osmimi.

Izid:

Simona Halep (Rom/7)- Serena Williams (ZDA/11) 6:2, 6:2