Halepova zaradi poškodbe odpovedala finale v Singapurju

Halepova (levo) že skoraj en mesec ne trenira in je odločitev sprejela v dobrobit svojega zdravja.

"Odločitev je bila težka, a to je najbolje za moje zdravje. V zadnjih štirih tednih sploh nisem vadila in nisem pripravljena za nastop na tako velikem turnirju,"je med drugim dejala Simona Halep, ki se je poškodovala septembra v kitajskem Wuhanu. 27-letnica je v tej sezoni slavila na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, hkrati pa je osvojila še turnirja v Montrealu in Shenzhenu.

Na letošnjem zaključnem teniškem turnirju v Singapurju bodo tako nastopile Nemka Angelique Kerber, Japonka Naomi Osaka, Čehinji Petra Kvitovain Karolina Pliškova, Danka Caroline Wozniacki, Američanka Sloane Stephens, Ukrajinka Jelina Svitolinain Nizozemka Kiki Bertens.