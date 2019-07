Halepova zmlela Svitolino za prvi finale Wimbledona

Dvoboj, ki si ga je v živo ogledal tudi legendarni upokojeni nogometaš David Beckham, je trajal vsega uro in četrt, Halepova pa je potrdila vlogo favoritinje in pokazala, da je tokrat na sveti travi v zares dobri formi. V prvem nizu je hitro odvzela servis Ukrajinki, ki se je nato še vrnila z rebrejkom na 1:2, a je Romunka odgovorila s štirimi zaporednimi igrami dobila prvi niz. V drugem je bilo bolj izenačeno, in sicer vse do izida 3:3, nato pa je Halepova znova dala v prestavo više in z dvema odvzema servisoma dobila naslednje tri igre za končno zmago 6:1, 6:3.

Wimbledon, ženske, finale:

Simona Halep (Rom/7) - Elina Svitolina (Ukr/8)6:1, 6:3