Hamilton: Dirkanje v formuli ena je premalo naporno

Kot Lewisa Hamiltona povzemajo agencije, fizični napor za dobro pripravljene voznike ni velik in nedovoljena poživila ne bi k uspehu dodala ničesar. Sam je prepričan, da je to povsem drugače v športih kot sta denimo kolesarstvo ali pa tenis. Hamilton se je na ta način odzval na dopinški test, ki ga je moral opraviti po tretji zmagi v sezoni v Kataloniji. Testi so v formuli 1 sicer zelo redki in kot pravi Hamilton, mora na leto morda opraviti tri teste, temu pa dodaja, da "bi lahko opravili tudi kakšno testiranje manj".

Mednarodna avtomobilistična zveza je podpisala sodelovanje s Svetovno protidopinško agencijo, zato redno izvaja tudi testiranja v svojih tekmovanjih.