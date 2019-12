Hamilton: Ferrari? Odločitev o prihodnosti ne bo lahka

Lewis Hamilton je v tej sezoni, ki se je končala z njegovo 84. zmago v karieri, osvojil šesti naslov prvaka. Naslednjo bo zanesljivo še preživel pri Mercedesu, s katerim ima še pogodbo, potem pa je prihodnost odprta. Številni ljubitelji tega športa ugibajo, da bo želel poskusiti še zadnji velik izziv, ki mu še manjka, sodelovanje s klasično ekipo tega športa Ferrarijem. Odločitev o tem, kje bo nadaljeval kariero, bo Hamilton sprejel naslednje leto. Po končani letošnji sezoni pa je namignil, da bo veliko odvisno tudi od odločitve Mercedesa. "Rad sem tu, kjer sem zdaj. Če se bom preselil, to ne bo lahka odločitev. Treba bo tehtno premisliti, navsezadnje bo to verjetno sklepni del moje kariere," je po zadnji letošnji dirki o bližnji in nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti razmišljal svetovni prvak. Špekulacije o morebitni selitvi sta spodbudila tudi letošnja Hamiltonova obiska pri predsedniku Fiata Johnu Elkannu, a Britanec je bil o tej temi kratek: "Kar se dogaja za zaprtimi vrati, naj ostane za zaprtimi vrati." Za zdaj tako razmišlja samo o novih zmagah z Mercedesom. "Letos smo kot moštvo doživeli največjo rast. Upam, da bomo lahko ta trend nadaljevali tudi v sezoni 2020. Čakajo nas novi izzivi. Že v tej sezoni sem imel nekaj izjemnih bojev z Valtterijem, Maxom in Charlesom, tako da pričakujem še hujšo konkurenco v letu 2020," je prvak dejal o najbližjih zasledovalcih, drugouvrščenem moštvenem sotekmovalcu Valtteriju Bottasu in mladih izzivalcih, najbolj nevarna sta bila Red Bullov Max Verstappen in Ferrarijevo odkritje sezone Charles Leclerc. Hamilton je sicer sezono 2019 končal z rekordnim številom točk, 413. Drugi je bil Bottas s 326, tretji Verstappen z 278.