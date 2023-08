Hamilton in Russell z Mercedesom vsaj do konca leta 2025

"Nadaljevanje s to dirkaško zasedbo je bila enostavna odločitev. Imamo najboljši par dirkačev v karavani in oba igrata ključno vlogo pri razvoju. Znanje in stabilnost, ki jo izkazujeta, bosta temeljna kamna našim uspehom v prihodnosti," je odločitev ocenil šef ekipe Toto Wolff .

Lewis Hamilton to sezono svetovnega prvenstva zaseda četrto mesto, ekipi pa se je pridružil leta 2013 ter z njo šestkrat postal svetovni prvak. V tem času je zabeležil 82 zmag in 78 najboljših startnih položajev. V karieri je sicer slavil 103 zmage in 104-krat osvojil "pole position". Prvak je bil še z McLarnom leta 2008. "Vsak dan sanjamo, da bi postali najboljši. K temu stremimo že zadnje desetletje. Priti na vrh se ne zgodi kar čez noč, potrebno je veliko odrekanja, trdega dela in predanosti. V čast mi je, da lahko s to ekipo še naprej pišemo zgodovino," je ob podaljšanju pogodbe dejal 38-letni Hamilton, ki bo z Mercedesom dirkal vse do 40. leta starosti.

"S to ekipo sem odrasel, vse odkar sem se ji pridružil v programu mladih dirkačev leta 2017. To je moj dom in tu se počutim fantastično. Zdaj bomo sodelovali do konca leta 2025," je dodal George Russell, ki v skupnem seštevku zaseda sedmo mesto. Z Mercedesom dirka od lanske sezone, pred tem pa je bil član Force Indie in Williamsa. V karieri ima eno zmago in en najboljši startni položaj.