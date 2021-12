Hamilton in Verstappen optimistična, o morebitnem trčenju pa diplomatska

Verstappen ali Hamilton? To je glavno vprašanje že nekaj mesecev, še posebej aktualno pa je postalo prejšnji teden. Po napeti dirki v Džedi, ko je Hamilton še dodatno zmanjšal prednost in se po točkah izenačil s tekmecem, je jasno, da bo v nedeljo popoldne zadovoljen samo eden. Bodisi Verstappen po prvi lovoriki v karieri ali pa Hamilton po osmi, kar bi tudi pomenilo, da je izboljšal rekord Michaela Schumacherja, s katerim si zdaj deli sedem naslovov prvaka.

V pogovorih za spletno stran tekmovanja sta danes oba kandidata za naslov razkrila, kaj pričakujeta in kako čakata na odločilno dirko sezone. Hamilton je poudaril, da si obeta še eno tesno in ostro bitko, a da upa na pošten boj brez morebitnega trčenja. Če bi do tega prišlo (in bi oba ostala brez točk), bi se sicer lahko veselil Nizozemec. Kljub točkovnemu izenačenju v SP je namreč v prednosti, saj ima eno zmago več, kar odloča v primeru enakega števila točk.

"Tem ugibanjem o trčenju ne posvečam pozornosti, tu sem, da kar najbolje opravim svoje delo. Nisem si mislil, da bom na zadnji dirki še v igri, moja ekipa je opravila izjemno delo, zadnje dirke so nam dale veliko spodbudo," je dejal Hamilton in pohvalil svoje moštvo Mercedes.

"Osredotočamo se na tisto, kar lahko naredimo. Tisto, kar je izven našega odločanja, pa ni vredno izgubljanja energije," je o različnih teorijah in scenarijih, ki v teh dneh precej zaposlujejo navijače, dejal Britanec in dodal: "Verjamem, da smo sem vsi prišli dirkat. In upam, da bomo vsi to počeli na pravi način. Zato tem mislim niti ne dovolim, da bi se prikradle."