Hamilton izjemno športno prenesel grenak poraz v norem zaključku dirke

Iz rok iztrgana zmaga in posledično nov, še osmi naslov prvaka je Lewisa Hamiltona zagotovo bolelo. Zagotovo ga še boli in zagotovo ga bo še bolelo. A Hamilton je – že ko se je le nekaj minut po koncu dirke pojavil ob mikrofonu, kjer je odgovarjal na vprašanja organizatorja – požel izjemno bučen aplavz gledalcev v Abu Dabiju. Verjetno bi se običajen posameznik najraje nekam skril, čim dlje od kamer in bliskavic fotoaparatov. A šampion kova Hamilton je dokazal, da zna prenesti poraze, pa naj bodo še tako boleči.

A danes 36-letni dirkač je tudi zavoljo odločitve vodstva dirke, da varnostni avto ne bo ostal na stezi vse do konca dirke, pač pa da se bo dirka odločila z dirkanjem v zadnjem krogu, v katerem je imel Verstappen povsem sveže gume, Hamilton pa povsem načete, naslov izgubil. A za izgubljeni naslov vsaj v prvih izjavah, ki jih je v prenosu v živo slišalo na milijone ljudi – ni okrivil nikogar. Niti Red Bullove garaže niti vodstva dirke. Še več: gentlemensko je čestital Verstappnu in Red Bullu, tudi na zmagovalnem odru je s penino pozdravil Red Bullove junake.

Z lepo gesto se je izkazal tudi oče Lewisa Hamiltona Anthony, ki je po koncu VN Abu Dabija prišel čestitati Red Bullovi ekipi in novemu svetovnemu prvaku Verstappnu. Vsekakor gre za prizore, ki kažejo, kaj je bistvo športa. Tekmovati in športno sprejeti poraz ter čestitati boljšemu. Nekaj, kar je lahko zgled večini mladim, še posebej pa njihovim pogosto preambicioznim staršem.

Precej drugače so poraz sicer sprejeli v Mercedesovi garaži, kjer so po pisanju Sky Sportsa vložili dva protesta zoper Verstappna. A glede na to, da smo že videli veliko slavje, je težko pričakovati, da bi prišlo do kakšnih sprememb, ki bi lahko spremenile vrstni red na vrhu razpredelnice sezone 2021.