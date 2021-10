Hamilton najhitrejši v kvalifikacijah, dirko pa bo začel kot 11.

To je bil sicer 102. najboljši startni položaj v karieri za 36-letnika iz Stevenagea. Kljub temu bo na dirki le stežka prišel do 101. zmage v karieri, saj bo zaradi menjave komponent motorja istanbulsko preizkušnjo začel deset mest nižje, kot 11.

V prvi vrsti bosta tako stala Bottas in Verstappen, v drugi pa Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri). V dvoboju za naslov svetovnega prvaka ima Hamilton sedem dirk pred koncem dve točki naskoka pred Verstappnom, ki pa bo preizkušnjo začel na precej boljšem položaju in se lahko vrne na vrh razpredelnice.

Dirka za VN Turčije bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.