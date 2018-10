Hamilton najhitrejši v kvalifikacijah VN Japonske

Poleg slednjega bo v drugi vrsti še Finec Kimi Räikkönen (Ferrari). Največji tekmec Hamiltona za naslov Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) bo dirko začel šele z osmega mesta in četrte vrste. Sprva je dosegel deveti čas kvalifikacij, nato pa je za mesto napredoval zaradi kazni, ki so jo prisodili Francozu Estebanu Oconu (Force India).

Ta je bil sprva osmi, nato pa ga je komisar dirke kaznoval s tremi mesti pribitka, ker je na vozil prehitro v času, ko je bila izpostavljena rdeča zastava zaradi nesreče voznika Sauberja Marcusa Ericssona.

V moštvu Vettla pa so napravili napako pri izbiri gum za tretjo kvalifikacijsko vožnjo. Mehaniki Ferrarija so potem, ko je po drugi kvalifikacijski vožnji precej ponehalo deževati, namestili gum z vmesnim oprijemom, toda potem je znova močneje deževalo in Vettel je moral zamenjati pnevmatike, na tretjem treningu pa potem zaradi zelo mokrega dirkališča potem ni nihče izboljšal svojega prejšnjega najboljšega časa. Lewis Hamilton, osemdesetič bo dirko SP začel s prvega startnega mesta, je bil najhitrejši tudi na tretjem prostem treningu, prvi pa je bil že tudi dan prej na prvem in drugem treningu. V skupni razvrstitvi SP ima pet dirk pred koncem sezone 50 točk prednosti pred Vettlom.