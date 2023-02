Hamilton: Nič me ne bo ustavilo, da bi povedal svoje mnenje

Lewis Hamilton, eden najboljših voznikov v zgodovini F1, že vrsto let svojo slavo uporablja tudi v boju za enakost in proti rasizmu. "Nič me ne more ustaviti, da bi govoril o stvareh, ki so mi pri srcu," izjavo Britanca povzema ameriška televizijska mreža ESPN.

"Šport ima določeno odgovornost, da pomaga opozarjati na krivice," je še pojasnil Hamilton na Mercedesovi predstavitvi. Njihov bolid bo sicer letos spet obarvan v črno, kot je bil leta 2020 in 2021.