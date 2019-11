Hamilton po šestem osvojenem naslovu: Najtežje leto v karieri

"To je bilo najtežje leto, kar se ga spomnim," je dejal. "Verjetno si ljudje težko predstavljajo, kaj mislim s tem, saj me ne spremljajo skozi vse, da bi lahko razumeli vzpone in padce, ki so del športnikovega življenja," je na kratko dodal. Hamilton in moštveni sotekmovalec pri Mercedesu FinecValtteri Bottas sta že pred dvema dirkama svojemu moštvu privozila šesti zaporedni konstruktorski naslov. "Zelo sem hvaležen vsem v tovarni in vsem v ekipi, ki so me podpirali, in so nama s trdim delom omogočili to, kar smo dosegli," je dejal Britanec. O možnosti, da bi ujel Schumacherjev absolutni rekord je povedal, da ima v sebi še veliko volje. "Ne bi ugibal o novih naslovih, a kot športnik se trenutno počutim izjemno svežega. Pripravljen sem na naslednjo dirko, nimam nobenega namena počivati na naslednjih dirkah."