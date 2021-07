Hamilton po trčenju z Verstappnom in kazni do zmage v Silverstonu

Lewis Hamilton je do zmage prišel dva kroga pred koncem, potem ko je že pred tem nekaj krogov lovil Charlesa Leclerca, ga je pred ciljem tudi brez večjih težav prehitel. A današnje dogajanje je sicer precej zasenčilo tudi dogajanje v prvem krogu dirke. Takrat je skušal Britanec po notranji strani zavoja Copse prehiteti tekmeca v boju za letošnji naslov in takrat vodilnega Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull). Ta je po dotiku obeh dirkalnikov zletel s steze in močno treščil v zaščitne ograde. Po pregledih v ambulanti na dirkališču so ga morali pozneje odpeljati še na podrobnejše zdravniške preglede.