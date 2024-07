Hamilton po treh letih na domačem terenu znova na vrhu v F1

Britanca v Mercedesu sta danes dobro startala in ostala spredaj, Verstappen je v prvih zavojih prehitel Norrisa. Do 15. kroga se vrstni red pri vrhu ni spreminjal, je pa za spremembe poskrbel dež, ki se je prvič nad progo v Silverstonu prikradel v tem krogu.

V 18. krogu so deli steze postali nekoliko bolj mokri, v teh razmerah pa se je sprva dobro znašel Hamilton, ki je ujel svojega kolega in prevzel vodstvo na dirki. A tik zatem sta oba Mercedesa zapeljala s steze in Norris je bil kar naenkrat drugi. Njegov McLaren je imel sijajen oprijem in v 20. krogu je prevzel vodstvo, nič slabše se ni znašel Piastri, ki je prehitel oba Mercedesa in prišel na drugo mesto.

Toda nekaj krogov zatem se je nad Silverstonom pojavil precej večji oblak, ki je s seboj prinesel nekoliko večji naliv. Prva sta po gume za delno mokro stezo krenila Verstappen in Sainz na petem in šestem mestu. V naslednjem krogu so sledili ostali vodilni, razen Piastrija, ki je ostal v dirki še krog več.

Avstralec je s tem padel na šesto mesto, Russell pa je medtem izgubil mesto proti Verstappnu. Po 30. krogu je bil vrstni red pri vrhu Norris, Hamilton in Verstappen. Iz boja za visoka mesta je v 34. krogu izpadel Russell, ki je odstopil zaradi težav z vodnim sistemom.