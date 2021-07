Hamilton podaljšal z Mercedesom do 2023

S podaljšanjem pogodbe si bo legendarni Britanec mesto v dirkaški karavani F1 zagotovil vsaj do svojega 38. leta, leta 2023 pa bo to že njegova 17. sezona. "Težko je verjeti, da že skoraj devet let sodelujem s to neverjetno ekipo in navdušen sem, da bomo še dve leti nadaljevali partnerstvo," je še povedal. "Skupaj smo dosegli veliko, vendar moramo še veliko doseči, tako na progi kot zunaj nje," je dodal.

Novico o podaljšanju pogodbe je pozdravil tudi izvršni direktor F1 Stefano Domenicali, ki je Hamiltona pozdravil kot "globalnega superzvezdnika". "To je fantastična novica za formulo 1 in vesel sem, da bo Lewis ostal v F1 še vsaj dve leti," je dejal. "To, kar je dosegel v tem športu, je neverjetno in vem, da ga čaka še veliko. Je svetovni superzvezdnik na dirkališču in zunaj njega, njegov pozitivni vpliv na formulo 1 pa je velik."

Hamilton je v svoji zavidljivi karieri dosegel neverjetnih 77 od rekordnih 98 zmag v F1 z Mercedesom. Pravzaprav je edini rekord, ki ga Britanec zasleduje, vnovična osvojitev prvenstva – trenutno je z Michaelom Schumacherjem izenačen na sedmih naslovih.