Hamilton pred zadnjo dirko z Mercedesom izlil čustva

Lewis Hamilton je skozi kariero večkrat dejal, da bi se rad nekoč preizkusil v poskočnem konjičku iz Maranella, leta 2025 pa se mu bo želja tudi uresničila. A še pred tem ga čaka 246. dirka z Mercedesom, ki je na sporedu v nedeljo v Abu Dabiju. "To je to. Moja zadnja dirka z Mercedesom. Kar smo skupaj zgradili v preteklih letih, je zgodovinsko. Ljudje so dvomili, ko sem naredil to potezo leta 2013, zdaj smo pa tukaj. Rekordi, ki smo jih podrli, prvenstva, ki smo jih osvojili, vse govori samo zase. To ne bo zadnjič, da se zahvaljujem Mercedesu, ampak odhod na zadnjo dirko s to ekipo zares boli," je uvodoma zapisal 39-letni Britanec.

Hamilton je po prvenstvenih zmagah izenačen z Michaelom Schumacherjem, sam pa drži rekorde za največ zmag na dirkah, največ pole-positionov in največ uvrstitev na zmagovalni oder. "To je res konec pomembnega obdobja v mojem življenju, v moji karieri, za ekipo in v zgodovini Formule 1. Ponosen sem na to, kar smo ustvarili, in na vsakega posameznika, ki je bil del tega. Hvala. Bilo je noro, zdaj pa gremo še enkrat," je svoje sporočilo zaključil legendarni dirkač.