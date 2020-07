Hamilton prepričljivo dobil deževne kvalifikacije v Spielbergu

Na tretjem mestu je kvalifikacije končal Španec Carlos Sainz(McLaren), iz druge vrste bo začel še drugi Mercedesov voznik FinecValtteri Bottas, zmagovalec prve dirke sezone na istem prizorišču prejšnji teden. Precej slabše kot Mercedes se je odrezal Ferrari; Sebastian Vettel je dosegel šele deseti čas kvalifikacij, medtem ko je bil Monačan Charles Leclercše mesto slabši.

Kvalifikacije in dogajanje nasploh je precej motilo slabo vreme. Neurje in nevihte nad tem delom Avstrije so najprej povzročile prestavitev in odpoved zadnjega prostega treninga, potem pa so dirkači v garažah dolgo čakali še na začetek kvalifikacij, ki so jih tudi morali prestaviti.