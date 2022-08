Hamilton priznal, da izven Formule 1 nerad voziti avtomobile

V pogovoru s časnikom Vanity Fair je sedemkratni svetovni prvak v Formuli 1 Lewis Hamilton šokiral s priznanjem, da se v svojem zasebnem času zelo nerad usede za volan. "Preveč je stresno," je dejal Britanec, ki je priznal, da je po zaključku lanske sezone resno razmišljal o zaključku svoje dirkaške kariere.

Med pogovorom z novinarjem omenjenega časnika je Lewis Hamilton vozil svoj avto na ulicah francoskega mesta Nica. "Mislim, da je to zame stresno. Nerad počnem stvari, ki mojemu življenju ne dodajo ničesar. Poglejte, vozimo se na teh ulicah in lahko bi se zgodilo karkoli. To je zame stresno. Ta cesta je nora. Toliko se tu dogaja. Čez kako sekundo bom avto obrnil in se vrnil nazaj," je svoj pogled na vožnjo po mestnih ulicah z avtorjem članka delil Voznik Mercedesa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Upornik, ki se ne bo odpovedal svojemu nakitu Letos se je Hamilton soočil z grožnjo vodilnih mož v Formuli 1, ki so njemu in ostalim voznikom želeli prepovedati nošenje nakita v dirkalniku. To pravilo je sicer del uradnega pravilnika Formule 1 že od leta 2005, ko Hamilton še ni nastopal v tem prvenstvu, ampak letos so organizatorji tekmovanja Britancu zagrozili, da bo kaznovan, če svojih uhanov v ušesih in nosu ne odstrani pred dirko. "Ljudje uživajo, ko imajo moč. Tudi ko jo lahko uporabijo," je podelil svoj pogled na nedavno bolj strogo uveljavljanje pravila. Meni, da je do spremembe prišlo zaradi njega, "ker sem edini, ki med vožnjo nosi nakit".

icon-expand Lewis Hamilton s svojim štirinožnim prijateljem Roscoem FOTO: The Sun

Maja letos je pred dirko v Miamiju v znak protesta proti potencialni kazni, na novinarsko konferenco prišel s prstanom na vsakem prstu, številnimi ogrlicami in tremi urami. Nato pa je dodal, da lahko odstrani dva uhana, za tretjega pa ne more razložiti kje se nahaja. Seveda se je šalil. "Hecal se se z njimi. Nikjer nimam piercingov. Všeč pa mi je, da ljudje pomislijo, da imam piercing na modih," je razlog za svoje dejanje podelil Britanec. Od takrat vozi brez uhanov v ušesih, tistega v nosu pa ne želi odstraniti, ker ga ne more zlahka vrniti nazaj, ker je zvarjen skupaj. "Odkar sem bil otrok nimam rad pravil. Nikoli mi ni bilo všeč, ko mi je bilo rečeno kaj moram storiti," je svoj način razmišljanja razložil voznik Mercedesa.