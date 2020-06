Hamilton razočaran nad kolegi v formuli 1: Vidim vas, kako ostajate tiho

Na dogodke, povezane s smrtjo brezposelnega 46-letnega Georgea Floyda v Minneapolisu, in proteste za podporo pravicam temnopoltih v Združenih državah Amerike, so se odzvali tudi številni športniki. Svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je tako objavil zapis, v katerem kritizira odziv tekmecev v svojem športu in formulo 1 označuje za šport z belsko prevlado. Šestkratni svetovni prvak Lewis Hamilton se je jasno zavzel za podporo gibanju za pravice temnopoltih v ZDA. Obenem je obtožil svoje tekmece in druge udeležence formule 1, da molčijo in ne naredijo nič.

"Vidim vas, ko ostajate tiho. Nekateri med vami ste največji zvezdniki, a vendarle ostajate tiho, medtem ko se godijo takšne krivice," je zapisal Hamilton na svojem profilu na Instagramu.

'Kot edini temnopolti se upiram sam'

Dodal je, da je razočaran zaradi odziva v panogi, ki je po njegovem mnenju večinsko belska:"Niti enega znaka ni. V tem športu prevladujejo belci, jaz se kot edini temnopolti upiram sam. Mislil sem, da boste do zdaj ugotovili, za kaj gre, in se oglasili. Vedite, da vem, kdo ste in vas vidim."

Poudaril je, da podpira mirne proteste, nasprotuje pa uničevanju, plenjenju in nasilju, v katere so se protesti ponekod v ZDA sprevrgli. Opozoril pa je, da protesti, ki jih je sprožilo policijsko nasilje nad temnopoltim človekom, niso samo težava ZDA.

"Ne bo miru, dokler se naši tako imenovani voditelji ne bodo spremenili. Ne gre samo za Ameriko. Gre za Veliko Britanijo, za Španijo, za Italijo, za vse. Način, na katerega se obravnava manjšine, se mora spremeniti," pravi dirkač Mercedesa. "Nismo rojeni s sovraštvom in jezo v srcih. Tega nas učijo tisti, ki so nam za zgled," še sporoča Hamilton.