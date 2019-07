Hamilton s prvega mesta v Nemčiji, smola domačina Vettla

Zmaga Mercedesa je manjše presenečenje, saj sta bila na vseh treningih boljša Ferrarijeva voznika. Toda domačin Sebastian Vettelje imel veliko smole, zaradi okvare na dovodu goriva na svojem dirkalniku sploh ni mogel na stezo in je kvalifikacije brez doseženega časa končal na zadnjem mestu. Monačan Charles Leclerc, ki je dobil zadnji trening, je prav tako z okvarjenim dirkalnikom obtičal v zadnjem delu kvalifikacij in bo startal z desetega mesta.

Za Hamiltona je to četrti "pole position" v sezoni, skupno pa že 87. v karieri. Za najhitrejšo trojico sta se uvrstila Francoz Pierre Gasly(Red Bull) in finski veteran Kimi Räikkönen(Alfa Romeo). Nedeljska dirka v Hockenheimu bo 11. postaja sezone, pred njo pa ima Hamilton v skupnem seštevku že lepo prednost. Ima 223 točk, Bottas je drugi s 184, Max Verstappen tretji s 136, na četrtem in petem mestu sta Ferrarijeva dirkača Vettel (123) in Leclerc (120).