Hamilton s prvo zmago za Ferrari spisal zgodovino

Avstralec Oscar Piastri z McLarnom je ciljno črto prečkal 6,8 sekunde za Lewisom Hamiltonom, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom, četrti pa Britanec George Russell (Mercedes). Rojak slednjega, Lando Norris (McLaren), je startal kot šesti in končal nastop na osmem mestu. Verstappen zdaj za vodilnim Norrisom v seštevku prvenstva zaostaja le še dve točki. Norris jih ima 26, Verstappen 24, tretji Russell pa 20.

34-letni Hamilton se je vrnil leta nazaj in spomnil na stare uspehe, ko je vodil od začetka do konca v svojem drugem nastopu v rdečem za slovito italijansko ekipo. Čeprav gre le za sprintersko dirko in ne za nedeljski glavni dogodek, pa je Hamilton po prestopu iz Mercedesa pridobil veliko samozaupanja. "Od prvega kroga smo opravili odlično delo. A moramo ostati mirni, še dolga pot je pred nami. Tudi Rima niso zgradili v enem dnevu. To je maraton in ne sprint," je nemška tiskovna agencija dpa posredovala izjavo zmagovalca.