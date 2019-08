Hamilton s tvegano taktiko na Madžarskem ugnal Verstappna, Vettel tretji

To je bila še sedma zmaga zaLewisa Hamiltonav okolici Budimpešte, s čimer je še izboljšal rekord, ki ga je držal v rokah še pred letošnjo dirko. Drugi najbolj uspešen dirkač na Hungaroringu ostaja Michael Schumacher s štirimi zmagami, tretji pa je Ayrton Senna s tremi. Maxu Verstappnu v tolažbo ostane najhitrejši krog dirke (1:17,103), s čimer je v točkovanju svetovnega prvenstva vpisal dodatno bonus točko. Za Hamiltona je to bila še 81. zmaga v karieri, s čimer za Michaelom Schumacherjem zaostaja le še za deset zmag.

Hamilton in Verstappen na Madžarskem nista imela prave konkurence, tretji Sebastian Vettel je zaostal za več kot minuto. S petim mestom se je izkazal dirkač McLarna Carlos Sainz. Ta je sicer za zmagovalcem zaostal za več kot krog.

"Zelo sem hvaležen za to zmago in ekipi, ki je verjela vame ter me spodbujala, da sem vozil na limitu do konca, tvegal in uspel. Skupaj smo že sedem let, a vsakič se zdi, kot da je to nova zmaga," po dirki ni mogel skrivati zadovoljstva Hamilton. Precej bolj kislega izraza na obrazu je bil Verstappen. "Preprosto nismo bili dovolj hitri v zaključku. Poskušal sem vse, kar sem lahko s trdo gumo, toda ni bilo dovolj. Danes nismo zmagali, toda bil je dober dan, dober vikend za nas. Manjkalo nam je le nekaj oprijema," je v prvi izjavi po dirki razlagal Nizozemec.

Za Hamiltona je to osma zmaga v sezoni, z njo pa je še povečal naskok v skupnem seštevku, kjer ima zdaj 251 točk, Verstappen pa 71 manj.