Hamilton spet za volanom: 'Opravili smo solidno delo'

"Opravili smo solidno delo,"so bili s testiranji – dan pred Hamiltonom je v dirkalnik sedel tudi njegov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas – zadovoljni pri Mercedesu. Pandemija covida-19 je poskrbela za precejšen zamik začetka sezone 2020. Prva dirka bo tako šele 5. julija v avstrijskem Spielbergu, kjer bo čez sedem dni še ena.

V Silverstonu bosta dirki 2. in 9. avgusta, vse dirke pa bodo potekale brez gledalcev in s strogimi higienskimi ukrepi. Teh so se držali tudi na testiranju, fotografije s prizorišča kažejo voznika, mehanike in moštvene uradnike, kako nosijo zaščitne maske.