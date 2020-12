Hamilton: To je bil eden najtežjih tednov v zadnjem obdobju

"To je bil eden najtežjih tednov v zadnjem obdobju," je svoje privržence prek videoposnetka uvodoma nagovoril Lewis Hamilton in dodal: "Trenutno je moja prva skrb zdravje, kljub temu pa se želim znova usesti v dirkalnik in nastopiti na zadnji dirki v Abu Dabiju. Upam, da mi bo to tudi uspelo." Hamilton je bil v začetku minulega tedna dvakrat pozitiven na testiranjih na novi koronavirus. Po odhodu v karanteno je v teh dneh že začel kondicijsko vadbo, končna odločitev o njegovem nastopu pa bo padla po četrtkovem in petkovem testiranju.

"Če bosta njegova testa negativna, potem bo nastopil v Abu Dabiju," je v zvezi s tem za televizijsko hišo Sky v ponedeljek dejal šef Mercedesa Toto Wolff.