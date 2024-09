Tudi najmočnejši imajo težave: 'Vse življenje sem se boril z duševnim zdravjem'

Lewis Hamilton, ki tekmuje od svojega šestega leta, je dejal, da se je tudi kot odrasel boril z depresijo in da je o tem težko govoril. "Mislim, da je bil to pritisk zaradi dirkanja in stiske v šoli. Zloraba. O tem nisem imel s kom govoriti," je dejal Hamilton. "Vse življenje sem se boril z duševnim zdravjem, z depresijo že zelo zgodaj, ko sem bil star okoli 13 let. Ko sem bil v svojih dvajsetih, sem imel nekaj res težkih obdobij," je še dejal.