Hamilton: Žal mi je, da ne bom nastopil, a rad bi zaščitil druge

Novico o tem, da Lewisa Hamiltona ne bo na drugi od dveh dirk v Bahrajnu, je v torek prva sporočila krovna Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia).

"V skladu s protokoli za omejevanje covida-19 in smernicami za javno zdravje v Bahrajnu je Hamilton v osamitvi," so sporočili pri Fii. Pozitiven izid so potrdili tudi pri njegovi ekipi Mercedes, pozneje pa se je odzval tudi svetovni prvak. Hamilton si je že pred koncem sezone zagotovil letošnjo lovoriko, zato njegova odsotnost ne bo imela športnih posledic za končni razplet.

Hamilton je v nedeljo zmagal na dirki v Sahirju, druge priložnosti na sicer nekoliko drugačni stezi na istem prizorišču pa ne bo imel.

'Vedno upoštevam vse varnostne ukrepe'

"Zelo sem razočaran, da me ne bo zraven konec tedna. Vse odkar smo junija začeli sezono, se redno testiramo. Vedno upoštevam vse varnostne ukrepe, da bi ostal zdrav," je pojasnil Hamilton.

Nato je dodal, da je kljub več negativnim testom v zadnjem tednu oddal tudi pozitiven vzorec: "Včeraj sem se zbudil z blagimi simptomi. Zahteval sem dodaten test, ta pa je bil pozitiven. Takoj sem se določil za desetdnevno samoizolacijo. Ni mi vseeno, da ne bom mogel dirkati, toda na prvem mestu sta varnost in zdravje. Moram spoštovati navodila in protokole, da bom zaščitil druge. Sam imam srečo, da so simptomi le blagi in da se počutim dobro."

Za zdaj še ni jasno, ali bo lahko nastopil na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju naslednji konec tedna. V tej državi imajo namreč stroga pravila glede covida-19, vsi udeleženci karavane formule 1 pa morajo iz Bahrajna v Abu Dabi odpotovati najpozneje 7. decembra. Prizorišče, dirkališče Yas Marina na otočku Jas, bodo namreč potem popolnoma zaprli do dirke 13. decembra.