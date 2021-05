Hamilton želi novo pogodbo do poletnega premora

Lewis Hamiltonje 8. februarja podaljšal pogodbo z Mercedesom, s katerim je osvojil šest naslovov svetovnega prvaka. Izteče se po koncu letošnje sezone, novo pa si želi do začetka avgusta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po dirki za veliko nagrado Madžarske 1. avgusta bo namreč na sporedu štiritedenski premor, ki ga namerava 36-letni Britanec preživeti brez dodatnih skrbi. Medtem pa vodstvo Mercedesa ne želi hiteti z iskanjem rešitev glede dirkaške zasedbe za sezono 2022. Pogodba namreč poteče tudi Fincu Valtteriju Bottasu.

"Nikoli več si ne želim biti v podobnem položaju kot januarja, februarja. To mi je uničilo vso zimo, zagotovo pa je bilo tako tudi za Tota (Wolffa, šefa Mercedesove ekipe, op. a.). Nikoli nismo bili sproščeni, zaradi česar se nam je zdelo, da nismo mogli počivati, ko bi morali," je po dirki v Montmeloju v bližini Barcelone dejal Hamilton.

'Čim prej moramo sesti za mizo'

V nedeljo je slavil šesto zmago na katalonskem prizorišču in tretjo letos, s čimer je naskok pred prvim zasledovalcem, Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull), povišal na 14 točk.

"Moramo biti razumni. Seveda ne smemo hiteti, a vseeno moramo začeti pogovore. So zelo kompleksni in nikoli enostavni, zato moramo čim prej sesti za mizo, dokler to ne moti naloge, ki jo imamo pred seboj," je še navrgel rekorder po številu zmag (98) v F1 ter najboljših startnih položajih (100).