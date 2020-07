Hamiltonu zmaga in izenačenje Schumacherjevega rekorda

Za aktualnega prvaka Lewisa Hamiltona je to druga zmaga v tej sezoni in skupno 86. v karieri. Z njo se je tudi prebil na vrh skupnega seštevka v boju za naslov svetovnega prvaka, kjer ima zdaj 63 točk, pet več od Valtterija Bottasa. Današnjo dirko so le prvi štirje - četrti je bil Kanadčan Lance Stroll (Racing Point) - končali v istem krogu, vsi drugi so zaostali za krog. Tajec Alexander Albon(Red Bull) je bil peti, Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) pa šesti. Do konca deseterice so se zvrstili še Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) in Carlos Sainz (McLaren).

Hamilton je bil najboljši že v sobotnih kvalifikacijah, kjer je dosegel jubilejni 90. "pole position" v formuli 1. Z uspehom na današnji dirki pa je tudi izenačil rekord po številu zmag na istem prizorišču. Zdaj ima v Budimpešti osem zmag, toliko kot nekdanji svetovni prvak Michael Schumacher v francoskem Magny Coursu. Do Schumacherjevega rekorda po številu zmag v formuli 1 pa zdaj Hamiltona loči le še pet uspehov. Naslednja dirka bo preizkušnja v britanskem Silverstonu 2. avgusta.