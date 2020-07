Hamilton zmagovalec druge dirke v Spielbergu

V kvalifikacijah je Lewis Hamilton na razmočenem dirkališču konkurenco ugnal za več kot sekundo za 89. "pole position", na dirki pa ga nihče ni mogel niti ogroziti. Petintridesetletni Britanec se je tako odpeljal že 85. zmagi naproti, do izenačitve rekorda Nemca Michaela Schumacherja(91) pa mu manjka še šest zmag. Drugo mesto je osvojilValtteri Bottas, ki je v zaključku dirke z manj obrabljenimi gumami prehitel Maxa Verstappna. Slednji je na koncu še enkrat zavil v bokse, da bi dosegel najhitrejši krog dirke za dodatno točko, a mu to zaradi gneče na dirkališču ni uspelo. Dodatna točka je pripadla na koncu devetemu Carlosu Sainzu mlajšemu. Bottas je z drugim mestom zadržal vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima 43 točk. Hamilton zaostaja za šest točk, tretji pa jeLando Norris(McLaren), ki ima po današnjem srečnem petem mestu zdaj 26 točk. Dirka se je že v prvem krogu začela z varnostnim avtomobilom, ki je moral na stezo zaradi delcev na stezi po trku obeh Ferrarijev. Sebastian Vettelin Charles Leclercsta morala dirko posledično zaključiti.

Po dveh preizkušnjah v Spielbergu se karavana F1 seli na Madžarsko, kjer bo pod strogimi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa tretja dirka sezone potekala na Hungaroringu v bližini Budimpešte. Nato se F1 seli na Otok, kjer bosta 9. in 16. avgusta na sporedu dve dirki v Silverstonu.



Izidi (71 krogov, 306,452 km):

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:22:50,683 (povp. hitrost: 221,947 km/h)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 13,719

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 33,698

4. Alexander Albon (Taj/Red Bull) 44,400

5. Lando Norris (VBr/McLaren) 61,470

6. Sergio Perez (Meh/Racing Point) 62,387

7. Lance Stroll (Kan/Racing Point) 62,453

8. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 62,591

9. Carlos Sainz ml. (Špa/McLaren) krog zaostanka

10. Danil Kvjat (Rus/AlphaTauri) krog zaostanka

...

SP skupno (2):

- dirkači:

1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 43

2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 37

3. Lando Norris (VBr/McLaren) 26

4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 18

5. Sergio Perez (Meh/Racing Point) 16

6. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 15

7. Carlos Sainz jr. (Špa/McLaren) 13

8. Alexander Albon (Taj/Red Bull) 12

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 6

10. Lance Stroll (Kan/Racing Point) 6

...



- konstruktorji (2):

1. Mercedes 80

2. McLaren 39

3. Red Bull 27

4. Racing Point 22

5. Ferrari 19

6. Renault 8

7. AlphaTauri 7

8. Alfa Romeo 2