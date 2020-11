Hamilton zmagovalec kaotične dirke v Bahrajnu

Današnjo dirko je zaznamovala tudi huda nesreča Francoza Romaina Grosjeana. Dirkač Haasa je ob prvem startu že po nekaj zavojih silovito trčil v kovinsko zaščitno ogrado, njegov bolid pa se je še vnel. A Francoz je sam skočil iz gorečega dirkalnika in ni bil huje poškodovan. Dirko so morali prekiniti za več kot eno uro, pozneje pa je ob drugem startu nesrečo doživel še Lance Stroll, ko se je njegov dirkalnik po trčenju obrnil s kolesi navzgor, a jo je tudi on odnesel brez poškodb.