Hamilton znova v središču rasističnih opazk

Karavano formule ena znova pretresa primer rasizma oziroma neprimernih izjav o barvi kože. Trikratni svetovni prvak v tem tekmovanju Nelson Piquet je namreč sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona imenoval 'črnček'. Vodstvo formule 1 in moštvo Mercedesa sta že ostro obsodila Brazilčeve nepremišljene besede.

icon-expand Lewis Hamilton FOTO: AP

Nelson Piquet, sicer oče Kelly Piquet, trenutne spremljevalke aktualnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, je besede uporabil lani novembra v pogovoru z brazilskim novinarjem, s katerim sta komentirala razplet oziroma trčenje Hamiltona in Verstappna na dirki za veliko nagrado Velike Britanije. "Kaj se je zgodilo v Silverstonu? Črnček (Hamilton) je namestil dirkalnik na notranjo stran in nadaljeval, saj je vedel, da ni prostora za dve vozili. Igral je umazano," je dejal Piquet o manevru dirkačev na omenjeni dirki, ki se je končal z odstopom Red Bullovega dirkača in desetimi sekundami kazni za Hamiltona, ki je kljub temu slavil zmago.

Čeprav so besede 69-letnega Piqueta prišle na dan šele po več kot pol leta oziroma v tednu, ko je na sporedu naslednja dirka v Silverstonu, je karavana formule ena hitro skočila v zrak. Mercedes je obsodil uporabo rasističnih in diskriminatornih oznak ter dodal: "Lewis je vodilna oseba, ki se v našem športu bori proti rasizmu, zato ga vsi smatramo za prvaka na dirkališčih in izven njih."

