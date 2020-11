Hamilton ubranil naslov in izenačil Schumacherjev rekord

Potem ko je letos Lewis Hamilton ujel in tudi že presegel Nemčev rekord po številu zmag na dirkah (rekordna znamka je bila 91 zmago), je z zmago v Turčiji Britanec že pri 94 zmagah. Ta rekord se je zdel neulovljiv, sedaj je bil na vrsti naslednji. Britanec ima sedaj že sedem naslovov prvaka in se je po številu lovorik izenačil z Michaelom Schumacherjem. Hamilton je naslove prvaka osvojil v letu 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in sedaj še v 2020. To je njegov četrti zaporedni naslov, od leta 2014 pa je "izpustil" le tistega leta 2016.

Kanadčan Lance Strollje sicer dobil sobotne kvalifikacije, Hamilton (Mercedes) je bil šele šesti, a je na dirki znova pokazal svoje mojstrstvo in je v cilj pripeljal kot prvi in z deseto zmago potrdil prevlado v sezoni. Hamiltonu bi lahko predčasno slavje v tej sezoni preprečil le moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas, ki je imel pred dirko edini še nekaj teoretičnih možnosti. A s slabim današnjim nastopom Finca, po vrtenju v prvem krogu je končal v ozadju, je imel Britanec odprto pot do naslova prvaka.

Na zmagovalnem odru sta končala še Mehičan Sergio Perez(Racing Point) in Nemec Sebastian Vettel (Ferrari). Do konca sezone so še tri dirke, dve v Bahrajnu (29. novembra in 6. decembra) in zadnja v Abu Dabiju (13. decembra).