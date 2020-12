Hamiltona po pozitivnem testu ne bo na drugi dirki za VN Bahrajna

"V skladu s protokoli za omejevanje covida-19 in smernicami za javno zdravje v Bahrajnu je Hamilton v osamitvi. S postopki, ki jih določata FIA in Formula 1, bomo zagotovili izpeljavo dirke konec tedna," je sporočila FIA.

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamiltonje v nedeljo v Bahrajnu sicer osvojil še enajsto zmago v sezoni in 95. skupno v karieri.

"V ponedeljek se je zbudil z blagimi simptomi, hkrati pa je bil obveščen, da je bil eden od njegovih stikov ob prihodu v Bahrajn prejšnji teden pozitiven. Tedaj so testirali Lewisa in njegov test je bil pozitiven. Pozitiven je bil tudi drugi test," so sporočili iz Hamiltonove ekipe Mercedes.

Hamilton ima blažje simptome, sicer pa se počuti dobro in je v formi, še pravijo v ekipi.