Hamiltonov nakit postaja težava v formuli 1

V Silverstonu konec tedna pričakujejo več kot 140.000 navijačev. Velika večina jih bo tja šla navijat za domačega junaka Hamiltona, ki pa ima v dneh pred preizkušnjo odprto manjšo fronto z vodstvom tekmovanja in krovno zvezo. Krovna zveza Fia je namreč že pred časom zahtevala, da zaradi varnostnih zahtev Hamilton odstrani del nakita, ki ga nosi – uhan oz. okrasni vijak v nosu.

Na dirki v Miamiju 8. maja so Hamiltona že opozorili, da bo moral odstraniti nakit, a je takrat dobil podaljšan rok dveh dirk, da to stori, poroča dpa. Ker je Britanec pojasnil, da gre za zahteven zdravstveni projekt, so mu dovolili še eno podaljšanje izjeme, a pred britansko dirko bo tudi ta zadnji rok potekel. Če torej Hamilton pred domačo dirko ne bo odstranil za vodstvo tekmovanja spornega kosa nakita, ga lahko doleti kazen. Najverjetneje bo le-ta v obliki opozorila ali denarne kazni, a po pravilih lahko za takšne kršitve dirkaču izrečejo tudi prepoved nastopa, poudarja dpa. Pred dirko v Azerbajdžanu je sedemkratni svetovni prvak spregovoril tudi o tej tematiki, ki jo sam sicer vidi kot povsem obrobno.

"Mislim, da vlagajo veliko preveč energije v to. Pravilo velja od leta 2005, vso smo med kariero nosili takšen ali drugačen nakit. V preteklosti to nikoli ni bila težava in tudi zdaj ni treba, da postane. Imamo pomembnejše stvari, s katerimi se moramo ukvarjati," je dejal Hamilton.